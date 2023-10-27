В Крыму якобы совершено покушение на депутата-предателя Олега Царева (видео)

На бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева совершено нападение. Предварительно известно, что произошедшее возле дома политика в Ялте.

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По данным российских телеграм-каналов, около полуночи 27 октября к территории санатория Кирова, где проживал предатель, взыскали автомобили полиции и скорой помощи.

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Сбежавший в россию бывший украинский журналист Александр Чаленко заявил, что Царева нашли в собственном доме с ножевыми ранениями.

"На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", – сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", – написал он.

Других подробностей инцидента нет. В телеграм-канале Царева тоже не публикуют подробности инцидента.

Российские паблики пишут, что после ножевого ранения Царев пока жив и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Глава образования "Мы вместе с россией" Владимир Рогов говорит, что Царева пытались пристрелить: "Состояние Олега очень тяжелое. В настоящее время он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли".

Близкие Олега Царева в его официальном Телеграм-канале пишут:

"Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья в настоящее время нет".

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) 11 мая 2023 года обвинила Олега Царева в государственной измене. По данным СБУ, Олег Царев сотрудничал с руководством минобороны России после начала полномасштабного вторжения.

Установлено, что он передал российской стороне информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины и подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

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