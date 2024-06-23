В Минобороны объяснили, могут ли украинцы оформить отсрочку от призыва онлайн

В Украине ряд военнообязанных имеет право на получение отсрочки. В частности люди с инвалидностью и многодетные родители.

Министерство обороны сейчас работает над тем, чтобы военнообязанные получили возможность оформлять отсрочку онлайн. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

По ее словам, ведомство наладило взаимодействие с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. В планах Минобороны наладить взаимодействие с другими базами данных.

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"В некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связи связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие", – отметила Черногоренко.

Она добавила, что Минобороны работает над тем, чтобы "Резерв+" стал цифровым аналогом ТЦК. В таком случае все сервисы, которые можно автоматизировать, не будут отнимать время и ресурсы украинцев.

"У нас сейчас достаточно плотная нагрузка на команду. Мы запустили военно-учетный документ. Сейчас занимаемся тем, что технически поддерживаем все эти кейсы. Я думаю, что в течение лета мы уже сможем испытать это взаимодействие", – подытожила Черногоренко.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.

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