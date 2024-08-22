В Минсоце сообщили, будет ли увеличиваться пенсионный возраст в Украине

Несмотря на демографические изменения в Украине, в частности, уменьшение количества трудоспособного населения, правительство не намерено повышать пенсионный возраст. Нынешний пенсионный возраст, установленный в 2017 году, считается оптимальным и отвечает потребностям украинцев.

Как сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу, в Украине не планируют повышать пенсионный возраст, несмотря на уменьшение численности работающего населения.

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"Мы не собираемся поднимать пенсионный возраст. Стандарт, который был установлен в 2017 году, является оптимальным и его стоит сохранить. Он базируется не на возрасте, а на количестве отработанных лет. Граждане, достигшие 65 лет, имеют право на пенсию за любое каких условий. В настоящее время это кажется оптимальным решением", — отметила Жолнович.

Министр также подчеркнула важность поддержки профессиональных навыков пожилых людей, чтобы они могли оставаться на рынке труда как можно дольше. Особое внимание она обратила на необходимость повышения цифровой грамотности среди пожилых работников.

"Нужно создавать такие условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели работать, а работодатели видели в них ценный ресурс", — добавила Жолнович.

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