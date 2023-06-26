В Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века (фото)

Во время своего семейного отпуска туристы из Норвегии случайно совершили историческое открытие – они наткнулись на пиктограммы бронзового века. Тормод Фьелд заметил неожиданные оттенки цветов на скалах со своими близкими.

Используя приложение на своем телефоне, мужчина применил фильтры, чтобы выделить разные цвета. И тогда ему удалось рассмотреть изображение лодки с гребцами, животными и несколькими человеческими фигурами, пишет HeritageDaily.

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Тормод Фьелд связался с местными властями и археологом Йоне Киле-Весиком, являющимся специалистом по наскальному искусству. Затем исследователи из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) были направлены для оценки места находки.

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Позже ученые оценили это открытие и подтвердили, что найденные пиктограммы принадлежат к бронзовому веку и являются одной из ранних наскальных памятников в этой части страны.

В связи с большой исторической ценностью этих изображений, точное местонахождение пиктограмм остается секретом. Это сделано с целью сохранения пигментов иконок от возможных повреждений, которые могут возникнуть даже от незаметного прикосновения человека.

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