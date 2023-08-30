В ОАЭ обнаружили древние артефакты в возрасте 2000 лет

Во время недавних археологических исследований в эмирате Умм-Аль-Кувейн, расположенном на территории ОАЭ, было обнаружено значительное количество артефактов древнего происхождения в возрасте 2000 лет.

Об этом пишет УНИАН.

Более десятка захоронений, украшений ювелирных изделий, монеты и другие исторические артефакты, датируемые первым веком н.э., были найдены во время последних раскопок в городке Эд-Дур, находящемся на берегу мелководного залива Хор Аль-Бейда.

Археологические исследования на территории Эд-Дур, что с арабского означает "дом, жилье", начались в 1970-х годах. В 1973 году иракский археолог обнаружил это место, и в следующем году были начаты раскопки, приведшие к открытию остатков каменных построек и древних монет. В период с 1989 по 1995 год, в ходе дальнейших исследований, был обнаружен храм Бога Солнца, украшенный надписями на арамейском языке. В 2015 году вблизи развалин зданий и храма было обнаружено более 500 захоронений, а также другие предметы, включая религиозные артефакты, оружие, украшения и керамику.

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Согласно данным департамента туризма и древностей эмирата, археологические исследования в Эд-Дуре проводятся местными археологами с 2009 года и продолжаются до сих пор. В последнем сезоне были найдены 15 новых захоронений, остатки старинных зданий, бронзовые статуэтки, глиняная посуда и ювелирные изделия.

Обнаруженные доказательства свидетельствуют, что жители этого региона в прошлом верили, что жизнь на земле и после смерти неразрывно связана, поэтому все захоронения были расположены вблизи жилых зданий. Большинство захоронений были ориентированы на северо-восток, за исключением одного, направленного на северо-запад.

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Кроме того, было сообщено, что некоторые из найденных монет очень сходны с обращениями в IV веке до н.э. во времена правления императора Александра Великого. Эти монеты были распространены на востоке Аравийского полуострова сначала нашей эпохи. Также была найдена каменная форма, используемая для изготовления монет, что свидетельствует о возможности того, что некоторые из найденных монет были изготовлены на территории, принадлежащей ОАЭ.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу священника в возрасте 3000 лет.

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