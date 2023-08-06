В Одессе произошел из-за оползня погиб ребенок (фото)

В Одесской области в селе Фонтанка-2 произошла трагедия на побережье моря. В результате оползня погиб 10-летний ребенок.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, родные ребенка начали выкапывать мальчика сразу после инцидента, однако он не подавал признаков жизни.

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"Ребенок из-под завалов изъяли родные, услышавшие грохот, к сожалению, уже без признаков жизни. К месту происшествия были направлены 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области", — отметила Служба спасения.

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В ГСЧС просят родителей заботиться о безопасности детей во время отдыха и выбирать безопасные и проверенные места.

Напомним, 3 августа в селе Квасы в Закарпатье обрушился деревянный пешеходный мост. В результате чего с 20-метровой высоты упали трое туристок из Киевщины, одна из них погибла.

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