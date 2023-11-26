В Одесской области - массовые ДТП из-за снегопадов: в Измаильском районе в кювет съехал автобус с 22 пассажирами (фото, видео)

В Одесской области из-за обильных снегопадов ввели ограничения для транспорта на всех дорогах государственного значения. По состоянию на 11 часов уже известно о 48 ДТП, произошедших в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях.

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Как сообщили в областной полиции, большинство аварий связано с неблагоприятными погодными условиями. Фиксировались опрокидывание автомобилей и автобусов в кюветы.

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"Полицейские обеспечивают безопасность движения на скользких и заснеженных дорогах и помогают людям, попавшим в сугробы и ДТП. Сейчас на трассах несколько аварий, в результате которых затруднено движение. Известно о двух пострадавших", — сообщили правоохранители.

В частности, на трассе Одесса-Рени у села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель, к счастью, не пострадал.

У села Броска на трассе Одесса-Рени на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка.

Вблизи населенного пункта Лиманское Ренийская ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейские помогли медикам добраться до больницы на своем авто.

У села Новокаменка Измаильского района съехал в кювет пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Украине на 26 и 27 ноября синоптики объявили о значительном ухудшении погодных условий.

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