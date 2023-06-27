В Перу нашли 168 ранее не обнаруженных линий Наски, созданных новым способом

Ученые из Университета Ямагата в Японии совершили увлекательное открытие, обнаружив 168 новых геоглифов на плато Наска в Перу, ранее неизвестных. Эти геоглифы, известные как "линии Наски", были созданы коренными жителями этой области много столетий назад.

Об этом пишет Live Science.

Археологи проводили исследования, используя аэрофотосъемки и дроны, когда они наткнулись на эти увлекательные геоглифы. Среди новых находок были контуры людей, верблюдов, птиц, кошек и змей. Исследователи датируют их периодом между 100 г. до н. и 300 г. н. Интересно, что некоторые из этих геоглифов были созданы путем накопления камней, в то время как многие другие линии Наски были созданы путем удаления почвы.

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Кроме того, команда археологов работает над разработкой искусственного интеллекта, который может автоматически обнаруживать геоглифы на основе анализа аэрофотосъемок. Хотя этот интеллектуальный агент еще не был применен для обнаружения этих 168 геоглифов, команда надеется использовать эти данные для обучения системы. Профессор Масато Сакаи отметил: "Мы используем найденные геоглифы для исследования искусственного интеллекта, проводимого в настоящее время".

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Геоглифы на плато Наска являются одной из самых известных и загадочных достопримечательностей Перу. Эти впечатляющие геометрические и фигурные геоглифы часто нанесены неглубокими бороздами. Впервые линии Наски были обнаружены американским археологом Полом Косоком в 1939 году при совершении перелета над плато. Кто создал петроглифы и зачем до сих пор неизвестно.

Напомним, на востоке Испании обнаружили древнеримские рисунки непристойного характера в возрасте 2000 лет.

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