В ПФУ назвали еще один способ получить субсидию

Во время действия военного положения украинцы могут оформить субсидию несколькими способами. В частности, они могут рассчитывать на государственную помощь при приостановлении трудового договора.

Впрочем, для этого есть несколько требований. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Отмечается, что получить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае приостановки действия трудового договора можно, если за человека уплачивали единый социальный взнос в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращением за субсидией.

Также субсидию могут оформить граждане, уплачивавшие такой же размер единого социального взноса за себя сами.

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Это предусмотрено постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Напомним, что многие украинцы получают субсидию для возмещения расходов на оплату коммуналки. Однако ее не всем насчитывают. UAportal рассказывает, какие категории граждан не могут получить субсидию.

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