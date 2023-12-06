В Подмосковье нашли тело экс-нардепа Ильи Кивы — росСМИ

Бывший украинский народный депутат Илья Киву найден мертвым в Подмосковье. Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.

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Как сообщают российские СМИ, тело Кивы обнаружили в подмосковном Одинцовом.

"В подмосковном Одинцовом найден мертвым известный украинский политик Илья Кив. Тело бывшего депутата Верховной рады обнаружили в коттеджном поселке. На месте уже работают полицейские", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения у информации пока нет.

Кремлевское издание "РИА Новости" пишет: "Тело, вероятно, эксдепутат Верховной рады Ильи Кивы найден в подмосковном селе Супонево Одинцовского района".

российский Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что "тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем рядом с коттеджем в отеле Елич, где Кива проживал постоянно. Нашла его работница гостиницы. В голове есть отверстие, возможно от применения огнестрельного оружия".

По информации от источников, ликвидация Кивы – спецоперация СБУ. Его ликвидировали из стрелкового оружия.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что Кива действительно убит. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал: "Можем подтвердить, что Кива - "все". И такая судьба спекает и других предателей Украины, а также приспешников Путинского режима".

Напомним, бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива с началом полномасштабного российского вторжения выехал на территорию россии, откуда проводил свою пропагандистскую деятельность, критикуя украинские власти и прославляя российских боевиков.

В Украине Кива был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за государственную измену.

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