В пропавшем в Атлантическом океане батискафе, который направлялся к 'Титанику', закончился кислород, но поиски продолжаются

18 июня в водах Атлантического океана пропал без вести частный подводный аппарат, перевозивший пять человек. Туристы совершали глубоководное погружение в обломки "Титаника".

Береговая охрана США сообщила, что сегодня в батискафе закончился кислород, однако поиски пропавшей подлодки продолжатся.

В поисково-спасательной операции принимают участие береговые службы США и Канады, а также частные суда. Причины исчезновения подводного судна до сих пор остаются загадкой.

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По данным телеканала Sky News, на борту находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продажам и эксплуатации авиатехники, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада его 19-летний сын Сулейман, проживающий в Великобритании.

Они отдали за билеты на батискаф около 250 тысяч долларов каждый.

Напомним, батискаф потерял связь с основным кораблем экспедиции "Полар Принс" еще 18 июня, через 1 час 45 минут после начала погружения. Компания OceanGate Expeditions подтвердила его исчезновение вместе с туристами.

Поисковую операцию возглавила Береговая охрана США, поскольку эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. По ее данным, операция по поиску судна охватила территорию 26 тысяч кв. км.

Считается, что шансов найти пассажиров живыми уже нет, даже если батискаф обнаружат в ближайшие минуты, его не успеют поднять на поверхность за оставшееся время.

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