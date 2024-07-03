В Раде предлагают дать отсрочку еще одной категории граждан: о ком речь

В Украине ряд граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако народные депутаты предлагают расширить этот круг.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко в Telegram. По его словам, неполнородные братья и сестры погибших и без вести пропавших военных должны иметь отсрочку от мобилизации.

"Сейчас в законе о мобилизации указана только категория "полнородный брат или сестра". Поэтому предлагаю исправить эту несправедливость и добавить понятие "неполнородный брат или сестра", – отметил он.

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Речь идет об изменениях в норму закона, а именно о расширении круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу под время мобилизации. Соответствующий законопроект №11391 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июля, говорится на сайте парламента.

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