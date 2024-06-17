В Раде заявили, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование

В Украине могут ввести экономическое бронирование, которое позволит оплатить военнообязанным отсрочку от призыва. В комитете Верховной Рады по экономическому развитию заявили, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование.

Об этом рассказал народный депутат от Слуги народа, глава комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Radio NV. По его словам, нынешний механизм бронирования имеет не очень высокую эффективность.

"Я вам скажу, что мы бы, наверное, и не взялись за это, если бы не услышали очень большой запрос именно от рынка, от реального сектора, от предпринимателей, организаций, от ассоциаций бизнеса. Потому что 76-е постановление Кабмина, за которым бронируется сейчас подавляющее количество предприятий, конечно, работает, но эффективность того, каким образом осуществляется это бронирование, мягко говоря, оставляет желать лучшего", – отметил он.

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Наталуха добавил, что последняя встреча была с технологическими силами обороны – компаниями, производящими и поставляющими государству дроны. У таких компаний существует проблема с бронированием.

"Потому что кому-то не продолжают, у кого-то не принимают документы, кому-то просто не отвечают, а это создает люфт времени для того, чтобы у них по одному выдергивали специалистов. По их расчетам, например, мобилизация одного инженера, технолога или другого специалиста приводит к того, что парализуется процесс выпуска их продукции от трех до пяти месяцев. То есть за счет того, что на предприятии, производящем дроны, мобилизуют одного технолога, на три-пять месяцев становится работа предприятия. Это, по моему мнению, и об обороноспособности", – указал нардеп.

Он отметил, что экономическое бронирование будет "дополнительным инструментом", который будет параллелен действующему процессу бронирования.

"Мы не говорим о том, что мы сейчас хотим принять экономическое бронирование и отменить уже тот порядок бронирования, который есть – так называемый стратегический. Когда стратегические предприятия имеют право бронироваться бесплатно. Нет, это остается", – подчеркнул Наталуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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