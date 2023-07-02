В районе Антоновского моста продолжаются тяжелые бои – Гуменюк

Вблизи Антоновского моста в Херсонской области проходят интенсивные бои. Ситуация пока достаточно сложная, но Вооруженные Силы Украины (ВСУ) продолжают активно нейтрализовать противника.

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Об этом сообщила представитель Южного операционного командования (Южный ОК) Сил обороны Украины, Наталией Гуменюк, во время эфира телемарафона.

По ее словам, военным очень нужна информационная тишина в настоящее время.

"Сейчас идет мощная боевая работа, в частности. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, вследствие той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа", – отметила Гуменюк.

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Представитель Южного ОК также сообщила, что за последние сутки в этой области было уничтожено 49 российских окупантов и разрушено 15 единиц вражеской техники.

Украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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