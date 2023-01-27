В разведке объяснили роль Пригожина в войне против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, какую роль играет глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в войне. По его словам, "повар" путина не руководит боевыми отрядами.

Задачей Пригожина исключительно медийная и политическая функции. Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

"Ключевая функция Пригожина – это медийная и политическая. Он напрямую не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб", – отметил он.

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Представитель ГУР МО добавил, что Пригожин также занимается финансированием войны. Речь идет о теневом бизнесе на территории россии и за рубежом.

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Юсов объяснил, что "повар" путина сейчас занимается пиаром и собственным политическим будущим. По его мнению, миссия "вагнеровцев" в войне состоит в построении политической перспективы на территории рф после диктатора владимира путина.

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну с Украиной около 23 тысяч российских заключенных. В Центре нацсопротивления считают, что массовое вовлечение зеков в кремлевские войска обусловлено тем, что их смерть влечет за собой существенно меньшее возмущение среди масс.

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