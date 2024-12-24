В результате взрыва на оружейном заводе в Турции погибли 12 человек (фото)

В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, который привел к гибели не менее 12 человек и ранению еще троих. Происшествие произошло в северо-западной провинции Балыкесир, в районе села Кареси.

Инцидент произошел в производственной зоне завода, где в момент взрыва работали 15 человек. Взрыв разрушил часть здания, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает CNN Türk.

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Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу исключил саботаж и заверил, что риска нового взрыва нет. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования инцидента.

По информации местных СМИ, завод, основанный в 2014 году, специализировался на производстве боеприпасов для легкого оружия.

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