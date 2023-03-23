В российском Ярославле горит завод, производящий двигатели для ядерных комплексов РФ (фото)

В России произошел масштабный "взрывной" инцидент. В городе Ярославль загорелся моторный завод, который занимается изготовлением двигателей в разную российскую военную технику, в частности для ядерных комплексов.

Информацию об инциденте обнародовали в соцсетях и РосСМИ. Они не называют причину возгорания, но спасатели не один час борются с пожаром.

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Отмечается, что российские спасатели спасли семь человек. Тушение пожара продолжается, а причины возгорания – неизвестны.

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Как видно на фото с места происшествия, масштаб пожара – велик. Над заводом стоит черный густой дым.

Как известно, Ярославльский моторный завод работает с 1916 года. На его базе занимаются изготовлением двигателей для российской техники, в частности ядерного комплекса "Тополь М".

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Напомним, в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.

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