В Швеции обнаружили короткий меч с идеальной деревянной ручкой старше 1100 лет (фото)

Во время археологических раскопок в Скельбе на окраине Вестероса, юго-восточной Швеции, исследователи обнаружили скрамасакс (короткий меч). Оружие было украшенной деревянной ручкой, которая настолько хорошо сохранилась, что выглядит как новая, хотя ей более 1100 лет.

Скрамасакс длиной около 16 дюймов с невредимой необычно декоративной рукояткой был обнаружен на дне колодца. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что анаэробная среда сохранила деревянную ручку в первозданном виде. Он повернут, чтобы соответствовать руке, и вырезан с центральным орнаментом.

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Стиль резьбы относится к Вендельскому периоду между 7-м и 9-м веками нашей эры Место Скельби было домом для нескольких разрозненных фермерских поселений в железном веке.

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Его колодцы использовали для разных целей в разные фазы, чередуя источники воды, мусорные ямы и места для ритуальных отложений. Археологи считают, что короткий меч был принесен в жертву, брошенный в колодец в качестве жертвы, поскольку мечи, подобные этому, были чрезвычайно ценными объектами и вряд ли были потеряны случайно.

Напомним, ранее ученым из Бразилии, Австралии и Италии удалось реконструировать лицо фараона Тутанхамона с помощью цифровой модели мумифицированного черепа. Ученые воспроизвели его черты лица.

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