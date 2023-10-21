В СНБО рассказали, какие меры наказания предусмотрены для уклоняющихся и врачей, берущих взятки

В Украине продолжается проверка документов о медицинских выводах военно-врачебных комиссий (ВЛК) и лиц, которые пытались уклониться от призыва на военную службу во время длительной войны с россией.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об этом во время телемарафона. По словам Данилова, проверка продолжается и ожидаются окончательные результаты в течение 2-3 недель.

Специалисты уже обнаружили "вопиющие случаи" выдачи фиктивных справок о непригодности к военной службе. Один из примеров – в документации отмечали, что человек имеет только одну почку, в то время как он не переносил никаких хирургических операций. Несколько граждан получали идентичные диагнозы.

Согласно законодательству Украины, получившие фиктивные справки и попытавшиеся уклониться от военной службы могут быть привлечены к ответственности за подачу поддельных документов. Специальные органы проверят всю информацию, и в случае обнаружения преступления, имена и фамилии врачей и получателей фиктивных справок станут известны общественности. Данилев призвал граждан быть терпеливыми и ждать результатов этой работы.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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