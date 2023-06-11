В Средиземном море нашли три затонувших корабля, одному из которых более 2 тысяч лет (фото)

Археологи нашли три затонувших корабля на мели Скерки в Средиземном море. Одно из судов было построено более 2000 лет назад, другие двое – 100 лет назад.

Издание GIZMODO сообщает, что группа археологов из восьми стран, координированная ЮНЕСКО, изучила 10 квадратных километров дна Средиземного моря с помощью многолучевого гидролокатора и подводного беспилотника в районе рифа Кит (Keith Reef) и обнаружила три почти целых затонувших корабля.

Читайте также: В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором (фото)

Отмель Скерки расположена на оживленном морском торговом пути. На протяжении более 3000 лет на участке происходили кораблекрушения – все из-за небольшой глубины и скалистых образований на ней.

Видео дня

Одна из кораблекрушений датируется периодом между 100 г. до н.э. и 200 г. н.э. По словам исследователей, вероятно, это было древнее торговое судно. Неподалеку от него подводные беспилотники заметили ряд артефактов: амфоры и кувшины, которые греки и римляне использовали для хранения вина.

Два других кораблекрушения принадлежат к концу XIX - началу XX веков. Один корабль – большое "моторизованное металлическое судно" без следов груза. Судя по положению шлюпбалок, экипаж успел покинуть корабль, когда он тонул. Третий корабль оказался небольшой деревянной рыбацкой лодкой.

Напомним, в Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!