В США нашли череп кита в возрасте 34 млн лет (фото)

В штате Алабама, США, 16-летняя ученица средней школы по имени Линдси Столлворт и ее учитель биологии Эндрю Джентри обнаружили окаменевшие остатки кита, жившего около 34 миллионов лет назад. Это существо считается хищным китом, существовавшим в эоценовую эпоху, когда уровень моря был выше, и штат был затоплен океаном.

Об этом сообщает Live Science.

Находку сделали при раскопках на участке семьи Столлворт в округе Монро в рамках проекта летней школы. Окаменевшие кости торчали из холма. Доктор Джеймс Парем, палеонтолог из Калифорнийского университета в Фуллертоне, помог разгадать детали этих костей.

"Мы увидели что-то и подумали: "Боже мой, что это?". Как только мы начали раскапывать и искать, мы поняли, что действительно нашли", - вспоминает Линдси.

Видео дня

Эндрю Джентри добавляет, что после недели удаления избыточного камня с помощью зубочисток и долот они обнаружили большой зуб из нижней челюсти этого крупного животного.

Биолог отправил фотографии зуба своему коллеге палеонтологу, доктору Джеймсу Паргему из Калифорнийского университета в Фуллертоне, который, в свою очередь, направил их доктору Хорхе Велес-Гуарбе в Музей естественной истории Лос-Анджелеса.

Доктор Велес-Гуарбе, специализирующийся на морских млекопитающих, смог идентифицировать находку как вид хищных китов.

"Геология места раскопок была датирована ранее, и поэтому исследователи определили возраст окаменелости. Относительно точного вида кита пока неизвестно, поскольку в эоцене эта зона была домом для многих примитивных китов, включая Basilosaurus cetoides. Это крупное морское млекопитающее обитало в океане" -40 миллионов лет назад и может достигать 18 метров в длину. Однако ученые пока не могут однозначно определить, какому именно виду кита принадлежал этот череп. .

Читайте также: В польском замке нашли 500-летнюю настольную игру, в которую любил играть Конфуций (фото)

Линдси и Эндрю обнаружили только череп, а большая часть скелета остается в камне. Череп уже доставлен в Школу математики и естественных наук Алабамы, где он очищается и исследуется. Ученица и ее учитель планируют продолжить раскопки следующим летом.

"Сейчас у нас есть только череп, но при раскопках черепа мы нашли несколько посткраниальных элементов, указывающих на наличие большей части скелета.

Напомним, в Саудовской Аравии археологи обнаружили тысячи костей животных и останки 9 человек, которым 7000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !