В США огромный медведь пытался угнать авто: открыл дверцу и залез на водительское место (видео)

В американском городе Гатлинбург медведь подошел к припаркованным автомобилям и забрался в один из них. Он выбрал себе мишенью Nissan Versa.

Как видно на видео, опубликованном местным автолюбителем, животное методично обходило автомобили на стоянке, проверяя замки в поисках легкой добычи. Один из автомобилей оказался незапертым, и медведь воспользовался случаем, аккуратно открыв дверь и забравшись внутрь.

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Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Медведь залез в автомобиль. Источник: Скриншот с видео

Пользователи сети предполагают, что медведь мог искать пищу, которую кто-то забыл в салоне, а остальные считают, что медведя просто интересовало все новое.

Телеканал FOX сообщил, что инцидент произошел в горах Гатлинбурга, штат Теннесси. Это был автомобиль туриста Джозефа Дила. На попавшем в соцсети видео слышно, что когда медведь осторожно открывал дверь, автовладелец и его друзья кричали: "Долой! Убирайся!". После нескольких секунд медведь вышел из машины и вернулся в лес. Однако Дил рассказал, что позже медведь вернулся вместе с еще одним животным и снова попытался залезть в автомобиль.

"Она пыталась вернуться в машину", — отметил Дил. Он бросил несколько предметов в животное, чтобы отпугнуть его, после чего медведи отошли на задний двор хижины, где отдыхала компания.

После того как медведи покинули территорию, Джозеф Дил обнаружил, что автомобиль был поврежден настолько, что его невозможно было использовать для возвращения домой в Джонсон-Сити. Через два дня после инцидента, прежде чем страховка смогла организовать эвакуатор, машину ограбили – воры угнали каталитический нейтрализатор, аккумулятор и выпускной коллектор. Страховая компания сочла авто непригодным к ремонту и компенсировала его стоимость.

Популяция черных медведей в штате Теннесси достигает примерно 7000 особей, и хотя эти животные редко агрессивны к людям, из-за увеличения их численности случайные встречи становятся все чаще. Специалисты рекомендуют хранить еду, мусор и корм для животных в безопасных местах во избежание подобных инцидентов.

Агентство ресурсов дикой природы Теннесси советует в случае встречи с медведем громко кричать и пытаться отпугнуть животное, бросая в него камни или другие предметы, но не убегать, чтобы не спровоцировать погоню.

Опытные водители предостерегают: никогда не оставляйте автомобиль незапертым, особенно на стоянках в лесных зонах. Это может привести не только к потере личных вещей, но и к повреждению автомобиля.

Напомним, в марте 2024 года подобный инцидент произошел в Эшвилле, штат Северная Каролина США. Тогда медведь чуть не угнал Mercedes, но владельцы спасли авто, когда начали громко кричать.

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