В Таиланде пиявка присосалась к глазу туриста (фото)

В Таиланде блоггер-путешественник пострадал из-за собственной опрометчивости. Апичарт Промтус с другом организовали поход в дикую природу страны. Во время съемки фотоаппаратом пейзажей к глазу Ачипарта прицепилась пиявка.

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Об этой истории сообщает издание The Thaiger. Отмечается, что фотографу повезло – пиявка была небольшого размера.

Блогер в своем Фейсбуке рассказал, что во время путешествия он положил фотоаппарат на землю, очевидно, именно тогда на него и залез кровосос. Когда он приложил фотоаппарат к лицу, чтобы сделать снимок, пиявка заползла ему в глаза.

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Она присосалась к слизистой глаза рядом со слезной железой. От боли он чуть не потерял сознание.

Когда ему на помощь прибежал товарищ и стал вытаскивать пиявку, это показалось тяжелым заданием, поскольку оно было очень скользким. Ее удалось втянуть из глаза, только когда пиявка напилась крови.

"Такое случается, пожалуй, в одном случае и в десять или даже со ста тысяч раз: пиявка застревает в вашем глазу. Многим это может показаться невероятным, но это правда и очень страшно", — сообщил Ачипарт на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что пиявки не представляют большой опасности для человека. Однако некоторые из видов могут проникать в различные полости организма человека и вызвать так называемый гирудиноз. Пиявки выделяют вещество гирудина, являющегося сильным антикоагулянтом, а также гистаминоподобное вещество, расширяющее капилляры. Поэтому в месте присасывания может начаться кровотечение.

Напомним, в Ботсване на туристов из США напал бегемот. Он атаковал внедорожник, в котором находились американцы – туристы хотели сфотографировать животное у реки.

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