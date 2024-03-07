В ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать повестку

В случае неявки в ТЦК по повестке человеку грозит административная ответственность. В частности, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

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Об этом рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию Telegraf. По его словам, получить повестку, предполагающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные.

Кроме того, если военнообязанный после получения повестки не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

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"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст. 210 ч. 2. После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)", – добавил представитель ТЦК.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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