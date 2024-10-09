В ТЦК рассказали, что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные

Большинство военнообязанных мужчин, которые еще до сих пор не обновили свои данные в ТЦК, разыскиваются через "Укрпочту" или адресные оповещения.

Об этом в интервью "Главреду" сообщил полковник Сергей Монукал, заместитель начальника центра и руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК.

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описью вложения. Потому что повестка без описания, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является надлежащим образом врученной - только почтовым вложением или лично в руки", – разъяснил Монукало.

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Офицер также отметил, что человек не считается официально оповещенным, если его родственники или получили повестку, или отказались ее принять, сообщив, что это лицо не проживает по указанному адресу.

По словам представителя военкомата, после получения информации о том, что призывник не проживает по указанному месту, подается запрос в Национальную полицию для объявления его в розыск.

"Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", – подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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