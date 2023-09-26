В Турции археологи обнаружили мраморную статую нимфы 2 века н.э.

Во время археологических раскопок в районе города Амасра в Турции на черноморском побережье археологи открыли мраморную статую нимфы.

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Министерство культуры и туризма страны объявило об этом находку. По сообщению, статуя относится к римскому периоду и примерно датируется II веком нашей эры. Нимфы в греческой мифологии ассоциировались с водными божествами и часто упоминались в литературе и мифологии.

Статуя, высотой в полтора метра, была обнаружена на глубине 3 метров и изготовлена из мрамора. Она изображает полуобнаженную женщину, нижнюю часть тела которой прикрывает фрагмент ткани, и ее рука покоится на амфоре. Ученые считают, что эта статуя представляет собой нимфу из греческой мифологии, женское божество, символизирующее природу.

Напомним, в Турции нашли косметику в возрасте 2000 лет.

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