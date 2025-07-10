В Украине фиксируется критическая ситуация с бедностью: как правительство планирует решать проблему

В Украине уровень бедности значительно выше, чем во многих других государствах. Для борьбы с этой проблемой необходимо внедрить комплексный подход: улучшить эффективность программ помощи малообеспеченным, переучивать их для популярных профессий и повышать уровень прожиточного минимума.

Об этом в интервью для "Радио Свобода" заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Она подчеркнула, что борьба с бедностью среди украинцев является одним из главных приоритетов Министерства социальной политики, но отметила, что имеющийся уровень бедности является неприемлемым – по новым данным Всемирного банка, в Украине около 8,8 миллиона человек живут за чертой бедности.

"Этот вопрос очень сложный, он многослойный, но, очевидно, что уровень бедности в нашей стране является таким, с которым трудно мириться. И, очевидно, существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться", – отмечает Марчак.

По ее словам, необходимость обновления программ, направленных на борьбу с бедностью среди украинцев, поскольку не все из них являются эффективными на сегодня.

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"У нас есть программа помощи малообеспеченным лицам, но мы видим, что эта программа недостаточно эффективна, потому что у нас на сегодня в среднем 180-190 тысяч семей, которые являются пользователями этой программы. И вы сами привели цифры, мы видим, что эта программа не имеет того масштаба, который с учетом уровня бедности мы должны были бы обеспечить", – объясняет заместитель министра.

Однако в Минсоцполитики имеют целью не только временно покрыть финансовые потребности семьи. Основная цель правительства – обеспечить условия, при которых семья в будущем сможет обойтись без такой помощи.

"Мы должны обеспечить, что у нас выплата предоставляется вместе с услугой. Мы должны сказать, что деньги - вместе с набором действий, которые государство и сам человек должны сделать, чтобы дальше не возвращаться в это состояние бедности. И мы говорим о том, что это может быть работа по возвращению человека на рынок труда. Программы переобучения, трудоустройства, возможно, переезд в другую общину, потому что там лучший работодатель, где ты можешь лучше реализовать свои навыки", – сказала Марчак, но добавила, что для пенсионеров реализовать этот аспект, к сожалению, невозможно.

Также важно существенно пересмотреть размер прожиточного минимума. Дарья Марчак отметила, что все прописанные законом прожиточные минимумы не соответствуют фактическому прожиточному уровню. "Мы говорим о том, что фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере в два раза больше, чем то, что установлено законом", – отмечает чиновница.

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