В Украине готовят индексацию пенсий: какие изменения будут в феврале

В марте 2023 года в Украине планируется провести очередную индексацию пенсионных выплат. Поэтому в феврале минимальная пенсия останется на уровне 2093 гривны, а максимальная – 20930 гривен.

Впрочем, именно в феврале 2023 года будет объявлен размер мартовской индексации. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что размер увеличения пенсионных выплат будет зависеть, в частности, от показателя инфляции. Однако для разных категорий пенсионеров сумма повышения пенсии будет разной.

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Учитывая рекордные показатели роста инфляции, эксперты прогнозируют высокий уровень индексации пенсий. Речь идет о 24%.

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Однако официальные показатели увеличения пенсии пока не объявили Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины.

Известно, что минимальная пенсия в Украине в 2023 году не изменится. До конца года она будет постоянной из-за полномасштабной войны и дефицита бюджета.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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