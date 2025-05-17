В Украине изменили правила расчета советского стажа для пенсий: подробности

Правительство утвердило новые правила учета советского трудового стажа, приобретенного до 1 января 1992 года на территории бывших республик СССР, для назначения пенсий. Этот шаг имеет целью урегулировать пенсионные права лиц, которые в период СССР работали за пределами современной Украины.

Изменения имеют важное значение для украинцев, которые когда-то были трудоустроены в других союзных республиках, но после распада СССР остались жить в Украине. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Правительственное решение включает утверждение двух основных документов:

1. Порядок установления факта отсутствия пенсионных выплат из других стран

Этот документ определяет процедуру проверки, не предоставляет ли другое государство (бывшая республика СССР) пенсионные выплаты лицу за соответствующий период трудового стажа. Если такие выплаты не осуществляются, стаж может быть зачислен для назначения пенсии в Украине.

2. Порядок признания и включения советского трудового стажа в страховой стаж в Украине

В документе определена процедура подтверждения периодов работы на территории других союзных республик (в частности России, Беларуси, Казахстана и т. п.) до 1992 года, а также порядок зачисления этого стажа в страховой для назначения пенсии по возрасту.

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Как изменилось законодательство

В 2024 году в Украине начали действовать новые нормы законодательства, регулирующие зачисление периодов трудовой деятельности за рубежом в страховой стаж для начисления пенсии.

Актуальность этого вопроса возросла после того, как Украина вышла из Соглашения о гарантиях пенсионного обеспечения граждан государств СНГ, которое было подписано еще в 1992 году.

Это соглашение позволяло учитывать гражданам Украины периоды работы, отработанные на территории других стран-участниц СНГ, среди которых: Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и российская федерация.

Однако с 1 января 2023 года РФ официально вышла из этого соглашения, а впоследствии аналогичное решение приняла и Украина. В связи с этим возникла необходимость в создании нового юридического механизма, который позволяет гражданам Украины подтвердить периоды трудового стажа советского или постсоветского времени за пределами государства. Такой стаж может быть учтен при начислении пенсии, при условии, что другая страна не осуществляет пенсионные выплаты за соответствующий период работы.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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