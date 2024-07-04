В Украине ограничат переводы с банковских карт – Нацбанк

Национальный банк Украины планирует ввести лимиты на переводы с карты на карту между физическими лицами. Пока неизвестно, какая сумма перевода будет лимитирована.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады, сообщает OBOZ.UA.

"Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению", — сказал Пышный.

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По его словам, представители НБУ "сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем".

"Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", – сообщил глава НБУ.

Какие ограничения могут быть введены?

В настоящее время окончательное решение относительно лимитов на переводы с карты на карту еще не принято.

Обсуждаются разные варианты, в частности:

Ограничение по сумме: например, не более 100 000 гривен в месяц с одной карты.

Ограничение по количеству сделок: например, не более 30 переводов в месяц с одной карты.

Ограничения по обоим показателям: например, не более 100 000 гривен в месяц и не более 30 переводов.

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В банковской системе Украины действует финансовый мониторинг, контролирующий все транзакции, превышающие определенные лимиты.

Закон о финансовом мониторинге устанавливает, что переводы наличных внутри страны, превышающие 5 тысяч гривен, подлежат особому вниманию. Банки имеют право блокировать следующие транзакции.

В марте 2022 года Национальный банк Украины издал постановление №60, согласно которому банки усиленно контролируют операции клиентов на сумму 400 тысяч гривен или больше.

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