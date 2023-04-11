В Украине пенсионеры могут получить более 5300 грн стипендии: как подать заявку
В Украине вводят стипендию для некоторых пенсионеров. Выплаты будут предоставляться дополнительно к основной пенсии.
В частности, такое нововведение появилось в Киеве. Там учредили стипендию Киевского городского головы, которую смогут получить выдающиеся деятели физической культуры и спорта, сообщает "На пенсии".
На получение стипендии могут быть выдвинуты граждане, достигшие 60-летнего возраста, проживающие и зарегистрированные в Киеве. В частности:
- спортсмены, занявшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх и чемпионы, призеры спортивных соревнований международного, всеукраинского уровня;
- тренеры, занимавшиеся активной работой в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет;
- специалисты сферы физической культуры и спорта – за активную деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет и весомый вклад в развитие сферы.
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Стипендиатов будет определять конкурсная комиссия. Выдвигать претендентов могут
- Совет ветеранов физической культуры и спорта г. Киева;
- Ассоциация ветеранов спорта;
- физкультурно-спортивные общества и ведомства;
- федерации по видам спорта;
- соответствующие общественные организации.
Каждый год будет присуждаться не более 50 стипендий. Они будут выплачивать ежегодно в размере двух прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека, который составляет более 5300 гривен.
Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.
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