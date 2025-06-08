В Украине пересмотрели условия назначения жилищных субсидий: как теперь получить

В Украине введены новые условия для предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. Кто теперь соответствует обновленным требованиям и будет иметь право на помощь, а кому откажут – читайте дальше.

Отныне право на жилищную субсидию могут иметь и лица, владеющие недвижимостью, землей, транспортными средствами или техникой. Впрочем, это возможно только при соблюдении определенных условий, сообщает "24 Канал" со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

Ранее наличие хотя бы одного из этих критериев сразу лишало возможности получить субсидию. Изменения введены с целью поддержать семьи, которые взяли на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родительской опеки.

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Кто имеет право на субсидию в соответствии с обновленными требованиями

Обновленные условия касаются детских домов семейного типа, приемных семей, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без родительской опеки, а также многодетных семей, где есть как минимум трое детей, и по крайней мере один из них находится под опекой.

Стоит заметить, что право на субсидию сохраняется даже тогда, когда на имя ребенка-сироты или ребенка без родителей оформлен депозит до 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому летом урежут субсидию.

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