В Украине планируется изменить систему бронирования от мобилизации: о чем идет речь

В ближайшем будущем Украина планирует внести существенные изменения в систему бронирования от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции, подчеркнув, что новая система будет иметь четкие ограничения, которые делают невозможным "откуп" от военной службы.

Шмигаль подчеркнул важность соблюдения принципа справедливости в этом вопросе. По его словам, концепция экономического бронирования отличается от обсуждаемого принципа "воюй или работай".

Об этом пишет agronews.ua .

На сегодняшний день правительством утвержден определенный подход к бронированию, который учитывает ряд факторов. Среди них – критичность предприятий для экономики, их принадлежность к оборонно-промышленному комплексу, дефицитность профессий работников. Кроме того, учитываются такие аспекты, как отсутствие задолженности по налогам и уровень заработной платы не ниже среднего по отрасли.

Премьер-министр очертил три ключевые проблемы, которые правительство стремится решить через усовершенствование системы бронирования:

Создание дополнительных рабочих мест Повышение уровня заработных плат Содействие возвращению украинцев на родину

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Шмигаль привел статистику, согласно которой к началу полномасштабного вторжения в Украину было около 10 миллионов официально трудоустроенных и 10,5 миллионов пенсионеров. По его словам, в первые месяцы войны страна потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Правительство ставит целью не только восстановить утраченные рабочие места, но и обеспечить достаточное количество работающих для поддержания достойного уровня социального обеспечения пенсионеров после войны.

Премьер-министр подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест, легализации занятости, повышения уровня заработных плат и увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Шмигаль заверил, что новая система бронирования разрабатывается в тесном сотрудничестве с экспертами и военными. Он отметил "красную линию" - недопустимость "откупа" от защиты родины. По его словам, новые правила бронирования будут прозрачны и понятны, с четким обоснованием, почему тот или иной работник освобождается от военной службы и какой вклад он вносит в поддержку государства.

Премьер-министр ожидает, что новые правила будут введены в ближайшее время, но предостерег от ожидания сенсационных изменений. Речь идет о модификации существующих параметров бронирования для повышения эффективности и справедливости системы.

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