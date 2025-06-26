В Украине планируют поднять штрафы за 'неправильную' парковку: суммы могут вырасти вдвое

В Украине планируют существенно увеличить штраф за парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, – до 5100 гривен. Сейчас же за такое нарушение предусмотрено наказание от 1020 до 1700 гривен, а в случае повторного нарушения сумма возрастает до 2550 гривен. В то же время это пока только предложение, которое требует одобрения Верховной Радой. Пока законопроект не принят, действуют действующие размеры штрафов.

Кабинет министров Украины одобрил данный законопроект во время заседания, которое состоялось 25 июня. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет OBOZ.UA. Следующим этапом станет представление этого документа на рассмотрение парламента.

В документе предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В случае принятия закона, штраф за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без соответствующего разрешения, возрастет до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5100 грн.

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Кроме этого, предусмотрены новые обязанности для водителей с инвалидностью и лиц, которые их перевозят. В частности:

обязательная установка на автомобиле специального знака "Водитель с инвалидностью". За его неправомерное использование предусмотрен штраф до 2700 грн;

обязательное наличие на транспортном средстве QR-идентификатора, который подтверждает информацию об инвалидности.

Если эти элементы отсутствуют, водителя могут оштрафовать, даже в случае законного права парковаться на специально отведенных местах. В Украине сейчас довольно часто фиксируют нарушения, когда водители пренебрегают правилами парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Целью этого законопроекта является усиление ответственности и обеспечение защиты прав лиц с инвалидностью. В то же время стоит подчеркнуть, что новые штрафные санкции не вступают в силу автоматически. Они начнут действовать только после того, как Верховная Рада одобрит законопроект. То есть, в ближайшее время штрафовать по новым правилам еще не будут.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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