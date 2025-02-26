В Украине подешевеют еще 100 наименований лекарств: Минздрав представил перечень

Українські фармацевтичні виробники подали до МОЗ додаткові 100 пропозицій щодо медикаментів, вартість яких вони готові зменшити в діапазоні від 10% до 46%. До переліку входять знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, імуноглобуліни людини, антибактеріальні препарати, засоби для анестезії, ліки від епілепсії, протикашльові та жарознижувальні препарати, медикаменти для нормалізації тиску, а також вітаміни й мікроелементи.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Зокрема, у переліку зазначені Ібупрофен, Анальгін, Цитрамон, Валідол та активоване вугілля.

На какие лекарства в Украине снизят цены. Источник: Минздрав

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На какие лекарства в Украине снизят цены. Источник: Минздрав

Более 70 наименований медикаментов из этого списка включены в Национальный перечень лекарственных средств, а еще 35 являются рецептурными препаратами.

Начиная с марта 2025 года, производители постепенно будут снижать отпускные цены.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какую категорию лекарства можно потратить "тысячу Зеленского".

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