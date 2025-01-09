В Украине повысили тариф на транспортировку газа: сколько придется платить

Тариф на транспортировку газа в Украине вырос в 2-4 раза и составляет 501,97 гривны за 1 000 кубометров в сутки. В то же время это не отразится на счетах домохозяйств.

Рост тарифа касается только бизнеса, тогда как бытовые потребители почти не почувствуют влияния этих изменений. Об этом пишет команда UAportal совместно с OBOZ.UA.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясняет, что повышение тарифов обусловлено остановкой транзита российского газа.

"Отныне мы не имеем выплат, которые ранее перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов", – отметил он.

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По словам Харченко, размер повышения тарифа будет определяться расстоянием транспортировки газа и составит от 65 до 84 копеек за кубометр. В то же время это не вызовет трудностей для бизнеса – компании почти не почувствуют изменений.

Стоит заметить, что повышение тарифа касается только бизнес-потребителей, и, по мнению эксперта, это изменение останется почти незаметным в общей стоимости газа, которая составляет 14,5-15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Что касается бытовых потребителей, то, по словам Харченко, для них никаких изменений не планируется.

Напомним, ранее владельцев газовых счетчиков предупредили об обязательной процедуре, которую следует выполнить.

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