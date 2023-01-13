В Украине с 2023 года изменились правила расчета социальной помощи для граждан

С 1 января в Украине будут по-новому рассчитываться социальные выплаты для населения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно обеспечения реализации отдельных функций Пенсионного фонда Украины и признания утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины".

Что изменилось с 2023 года?

Средняя зарплата граждан, по которой рассчитываются выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию, с 1 января высчитывается по новой методике.

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Так, украинцам, которые находились в длительном неоплачиваемом отпуске, после чего потеряли работу или оказались временно нетрудоспособными, при расчете средней зарплаты будут учтены только те месяцы, во время которых получали оплату от работодателя.

Эти изменения помогут сохранить более высокий размер социальных выплат, начисляемых в случае потери работы, отпуска по беременности и оформления больничного.

В Украине прекращается автоматическое начисление некоторых видов социальной помощи

Теперь гражданам Украины нужно самостоятельно обращаться в соответствующие учреждения для продления следующих выплат:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлено попечительство или попечительство;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно;

временная государственная социальная помощь работникам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получивших права на пенсионную выплату;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью;

льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;

справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

С заявлениями о продлении выплат можно обратиться в органы соцзащиты, центры предоставления админуслуг (ЦНАП) и уполномоченные представители территориальных общин.

При этом жителям оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия, продолжат начисление социальной помощи в автоматическом порядке.

Напомним, некоторым пенсионерам в Украине могут сократить выплаты. Кто попадает в этот список читайте в нашем материале.

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