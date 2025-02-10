В Украине упростят процедуру получения статуса УБД: подробности

Министерство обороны Украины совершенствует процедуру предоставления сведений об участии военных в боевых действиях. Этот документ имеет важное значение для украинских защитников, которые защищают страну в период полномасштабной войны против России.

Как сообщается на сайте Минобороны, вся информация будет проходить через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). Согласно приказу Министерства обороны от 17 января №28, сведения о военнослужащих, принимающих непосредственное участие в защите Украины, должны быть внесены в ЕГРВВ не позднее чем через пять рабочих дней с момента выдачи боевого распоряжения. Об этом пишет сайт "НовостиLIVE".

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Для реализации этого приказа в воинских подразделениях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задачи в зонах боевых действий, будут определены ответственные лица. Их обязанностью станет оперативное и точное внесение необходимых данных в ЕГРВО.

Для военнослужащих, проходящих службу в структурных подразделениях аппарата Минобороны, органах военного управления, высших военных учебных заведениях и учреждениях, непосредственно подчиняющихся Министерству обороны, предусмотрен отдельный порядок. Он касается тех, кто был командирован в воинские части в зоны боевых действий для выполнения специальных задач.

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