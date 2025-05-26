В Украине взлетели цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине заметно подорожал молодой картофель. По состоянию на вечер 25 мая крупные сети супермаркетов реализовывали его в среднем по 89,93 грн за килограмм, что более чем на 47 грн превышает апрельский показатель. В то же время эксперты прогнозируют, что уже в середине июня цены на этот овощ могут пойти на спад.

О вероятном удешевлении говорится в материале, подготовленном Ukrainian Agribusiness Club. Эксперты организации указывают, что на формирование более низкой цены может повлиять увеличение предложения на внутреннем рынке.

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В то же время аналитики отмечают, что выход на рынок молодого картофеля сказался на стоимости старого. По сравнению с апрелем его цена немного снизилась – примерно на 2%, что почти не ощутимо.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

Согласно данным "Минфина", вечером 25 мая некоторые сети супермаркетов установили стоимость молодого картофеля в пределах от 79,9 до 99,9 грн за килограмм. В частности:

Metro – 99,9 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Megamarket – 79,9 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летом в Украине существенно подорожают популярные ягоды.

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