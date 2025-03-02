В Украине значительно снизились цены на популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

Украинские фермеры активно распродают запасы лука, что привело к заметному снижению цен. С 24 февраля его стоимость в среднем упала на 12%, установившись в пределах 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемой продукции.

Как отмечает EastFruit, такая ситуация обусловлена быстрым ухудшением качества лука в хранилищах. Вследствие существенного роста предложения на рынке цены на этот овощ резко снизились.

Производители связывают падение цен с резким ухудшением качества лука. Из-за теплой зимы многие закладывали на хранение влажную продукцию, которая начала быстро прорастать. Даже снижение стоимости не способствует активному сбыту некондиционного товара. Оптовые цены на лук среднего и низкого качества уже находятся в пределах 4-6 грн/кг, однако спрос в этом сегменте остается крайне слабым.

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Следует отметить, что сейчас цены на лук в Украине в среднем снизились на 12% по сравнению с концом февраля 2024 года. Кроме того, крупные рыночные игроки решили занять выжидательную позицию, удерживая продукцию лучшего качества для продажи в весенние месяцы этого года.

По данным аналитиков проекта EastFruit, на этой неделе многие украинские фермеры начали активно распродавать запасы лука. Эксперты объясняют это резким ухудшением качества продукции в местных хранилищах. Значительное увеличение предложения на рынке привело к существенному снижению цен на этот овощ.

С начала этой недели стоимость лука в Украине упала в среднем на 12%. Сейчас фермеры реализуют продукцию по цене от 7 до 13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемых партий.

Напомним, в марте в Украине вырастут цены на один из самых популярных базовых продуктов.

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