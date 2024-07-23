В украинских школах для старшеклассников введут новый предмет

Министерство образования и науки Украины разработало проект обновленной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов общеобразовательных школ. Эта программа станет ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков защиты своей жизни.

"Защита Украины" нового образца будет единственной для всех учащихся, независимо от пола, что будет способствовать равному доступу к важным знаниям и навыкам. Содержание программы охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира: инновационные технологии, информационную безопасность, домедицинскую помощь и т.д.

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Ключевые особенности обновленной программы:

Единое содержание для всех учащихся: Программа не имеет гендерной дифференциации, гарантирующей равный доступ к знаниям и навыкам для всех.

Широкий спектр тем: Содержание программы охватывает актуальные темы ХХ века, готовя учащихся к вызовам динамичного мира.

Практические навыки: Программа делает акцент на практических знаниях и навыках, необходимых для защиты себя и других.

Современное оборудование: Учебные центры будут оснащены компьютерными симуляторами, интерактивными тренажерами и инструментами для медицинской помощи.

Подготовка учителей: Более 100 тренеров уже прошли обучение и готовы передавать знания другим учителям.

Десятиклассники будут обучать основам национальной безопасности и обороны Украины, управлению и планированию. Дети будут изучать вооружение и военную технику, будут учить как ориентировку на местности. Также учащиеся получат знания об основах инженерной фортификации. Десятиклассники будут проходить стрелковую подготовку.

Для учащихся 11 класс предлагается получить знания по следующим сферам:

Военные технологии

Информационная безопасность

Домедицинская помощь

Защита гражданского населения в кризисных условиях

Методы и методы обороны Украины.

Планируется, что занятия по "Защите Украины" будут проходить раз в месяц. Это время будет посвящено глубокому погружению в материал и отработке практических навыков. Учащиеся смогут практиковать полученные знания на новом техническом оборудовании и использовать интерактивные методы и игры для лучшего усвоения материала.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей Украины обучение в школах начнется уже 19 августа.

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