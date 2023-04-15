В украинских школах могут уменьшить количество предметов: инициатива Оксена Лисового

В Украине в школах могут сократить количество предметов, которые изучают дети. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Фейсбуке.

Руководитель МОН считает, что учащимся сложно усваивать количество предметов, которые есть сейчас. Тем более – "при сложившихся обстоятельствах".

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"Вижу активное обсуждение по количеству предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине. Есть разные аргументы "за" сокращение и против". Поговорим откровенно. Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать потерянное. Например, в 7-9 классе дети сейчас имеют около 20 предметов. Такое сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения… А в наших условиях – это на грани возможностей", – написал он в паблике.

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Лисовой отметил, что вопроса не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированные учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение.

Он напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться.

"Соответственно, это должен изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице. Поэтому прошу вас поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за границей. Наша общая цель – создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование", – добавил министр.

Напомним, на россии полиция пришла домой к шестикласснику, который в школе выкрикнул "Слава Украине".

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