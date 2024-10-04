В Воронежской области и Пермском крае России горит две нефтебазы после атаки беспилотников (видео)

В Воронежской области РФ беспилотник совершил атаку на нефтебазу, вызвав возгорание в зоне удара. В то же время на другой нефтебазе в Пермском крае России произошел масштабный пожар, причины которого российские власти не разглашают, однако роспаблики отмечают, что возгорание также вызвала атака БПЛА.

Об этих инцидентах информируют российские СМИ.

Местные жители сообщают, что удар в Воронежской области был направлен на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт", которая находится в пгт Анна. Губернатор региона Александр Гусев ранее предупредил о повышенной опасности атак беспилотников, а впоследствии подтвердил факт пожара на нефтебазе. Он также отметил, что якобы средства РЭБ помешали движению дронов.

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"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты", – написал Гусев.

Также в ночь на 4 октября МЧС России сообщало о "масштабном пожаре" на нефтебазе в Пермском крае.

"В промзоне села Осенняя горит частная база для хранения нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом", – признали пожар в МЧС РФ, не уточнив его причин.

По состоянию на 5:40 утра сообщалось, что возгорание удалось локализовать, однако полностью потушить еще не смогли и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, в ночь на 21 сентября сразу семь регионов России были атакованы сотней БПЛА, в частности, беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края и попали в склад с боеприпасами в поселке Каменное. А возле поселка Октябрьское Тверской области беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ).

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