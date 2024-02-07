В ВР признали, что обновленный законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски

На заседании 5 февраля комитет ВР по антикоррупционной политике признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Об этом сообщила народная депутат Виктория Сюмар.

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По словам Сюмара, комитет предложил, как доработать законопроект, чтобы устранить риски коррупции. О нардепке Виктории Сюмаре сообщила у себя на Facebook.

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Почему возникают вопросы к законопроекту?

Нечеткая норма о демобилизации: военнослужащий через 36 месяцев службы может только написать рапорт об увольнении, а окончательное решение будет по Ставке Верховного Главнокомандующего. Это демотивирует людей вступать в ряды ВСУ.

У Кабмина будут чрезмерные полномочия: он будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. Также Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу другим категориям без четкой регламентации.

он будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. Также Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу другим категориям без четкой регламентации. Нечеткость документов по уходу за лицами с инвалидностью: законопроект не четко определяет, какие документы нужно предоставить для подтверждения ухода за лицами с инвалидностью.

законопроект не четко определяет, какие документы нужно предоставить для подтверждения ухода за лицами с инвалидностью. Возможные риски при наложении взыскания за неоткрытие электронного кабинета призывника: данные о тех, кто не открыл кабинет, будут передаваться в полицию, которая будет выписывать протоколы о нарушении.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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