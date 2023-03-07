В ВСУ назвали имя украинского защитника, расстрелянного российскими преступниками

Украинские Вооруженные Силы назвали имя украинского военного, героя, расстрелянного российскими боевиками. Это был Тимофей Шадура из 30 ОМБР.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке, "лицо мужественного украинского воина предварительно установлено". Погибшим военнослужащий 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.

"Окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы. Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале. С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязаны. обязательно отомстим за каждого", – добавили в Генштабе.

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Там напомнили, что расстрел безоружного пленника – циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. "Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское истребление украинцев", — говорится в сообщении.

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского в Фейсбуке отметила, что Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 после боевых действий в районе города Бахмут.

"В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой", — заметили в 30 ОМБР.

Напомним, 6 марта в сеть попало видео, судя по всему снятое российскими боевиками. На этих кадрах можно увидеть украинского воина, который стоит у окопов и курит. После того как он говорит "Слава Украине", его расстреливают. За кадром слышна русская брань.

На это жестокое военное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина отомстит за смерть Героя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что разослал видео с расстрелом военнопленного международным партнерам в качестве доказательства преступлений России.

Тем временем за головы убийц украинского Героя уже объявлено вознаграждение.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде заявила, что будет инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному русскими солдатами украинскому военному.

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