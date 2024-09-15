В Японии была найдена старейшая таблица умножения: была изготовлена 1300 лет назад (фото)

При раскопках руин дворца Фудзивара в префектуре Нара в Японии была найдена деревянная табличка с частью старейшей таблицы умножения страны. Этот уникальный артефакт датируется примерно 1300 годами и свидетельствует о высоком уровне развития математических знаний в древней Японии.

Дворец Фудзивара, являвшийся столицей Японии в VII веке, уже не раз удивлял ученых своими археологическими сокровищами. Именно здесь, на месте, где когда-то располагался офис охранников, была найдена небольшая, но чрезвычайно ценная деревянная пластинка. На ней, несмотря на солидный возраст, сохранились фрагменты таблицы умножения, написанные иероглифами, сообщает allthatsinteresting.com.

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Исследователи отмечают, что структура таблицы умножения, найденной в Японии, очень похожа на таблицы, которые использовались в Китае и Корее в период династий Цинь и Хань. Это свидетельствует об активных культурных обменах между этими странами в древности.

Таблица умножения, которой 1300 лет. Источник: News.go.jp

Таблица умножения, которой 1300 лет. Источник: News.go.jp

Ученые предполагают, что таблицу умножения могли использовать для разных расчетов, связанных с управлением государством, в частности для исчисления налогов и заработных плат чиновников. Также существует гипотеза, что эти знания могли использоваться при строительстве культовых сооружений.

Это открытие имеет огромное значение для понимания истории математики и развития цивилизации в стране восходящего солнца. Оно свидетельствует, что японцы обладали глубокими знаниями в области арифметики еще задолго до того, как об этом стало известно.

Напомним, в средневековом доме в Болгарии нашли 1500-летнее сокровище.

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