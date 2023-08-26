Трагически погибли трое украинских пилотов, среди которых был JUICE: подробности

В Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Как сообщают СМИ, Джус находился в одном из двух истребителей, столкнувшихся в небе во время учебных полетов.

О смерти пилота сообщили в соцсетях знакомый Пильщикова Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк.

Павел Поцелуев в Фейсбуке отметил в сообщении Джуса и написал: "Ты мечтал об F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птицу и буквально жил небом. Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет движущей важностью для уже нового поколения пилотов. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты будешь буквально держать наше небо".

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Волонтер Мелания Подоляк в Твиттере опубликовала фото с нашивкой, на которой вышит позывной Андрея Пильщикова.

На Facebook-странице Джуса его знакомые оставляют скорбные комментарии с соболезнованиями, называющую его смерть "потерей национального масштаба".

В Телеграм-канале Воздушных сил ВСУ сообщили: "25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование. Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE".

Государственное бюро расследований сообщает, что расследует обстоятельства столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 на Житомирщине: "При выполнении боевого задания в небе близ Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

В ГБР отметили, что "предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовка к ним".

Офис Генерального прокурора отмечает, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

"Причины катастрофы устанавливаются. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа на фронте погиб депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий на псевдо "Сокол". Он служил в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

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