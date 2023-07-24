В зоопарке США ''самец'' гориллы неожиданно родил малыша (фото)

Горилла Салли, проживающая в зоопарке Колумба в Огайо, смутила зрителей зоопарка, когда она родила девочку. Салли считалась самцом до этого момента, поскольку гориллы младше 8 лет имеют примерно одинаковый размер и не имеют заметных половых органов.

Беременность также была неожиданностью, поскольку гориллы не проявляют внешних признаков беременности, как это делают люди. Детеныши гориллы от природы гораздо меньше детенышей людей и хорошо "вписываются" в и без того большой живот горилл, сообщает Columbus Zoo and Aquarium в Фейсбуке.

Читайте также: Главарь стаи обезьян отомстил мужчине, который бросал в животных камни (видео)

Отмечается, что детеныша Салли, весящего 4,5 фунта и ростом 19 дюймов, назвали Нила. Она является 34-й гориллой, родившейся в зоопарке Колумба с 1956 года.

Видео дня

В зоопарке добавили гориллы занесенные в Красный список МСОП как уязвимые, и их численность сокращается из-за охоты, потери среды и конфликты с людьми.

Рождение Нила является напоминанием о важности сохранения горилл и их среде обитания. Columbus Zoo and Aquarium намерены продолжать работать над защитой этих замечательных животных для будущих поколений.

Ранее мы сообщали об истории жителей сафари-парка в США, которые помогают смотрителям с заботой о животных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!