Ведущий украинский банк меняет тарифы: сколько теперь будут платить держатели карт

Государственный "Ощадбанк" объявил об обновлении ряда тарифов, которое вступит в силу с 1 апреля. Изменения коснутся как корпоративных, так и личных банковских карт.

В частности, проверка остатка средств через банкомат "Ощадбанка" с помощью NFC-модуля для владельцев обычных карт обойдется в 5 грн. Между тем клиенты с корпоративными картами будут платить 15 грн за смену ПИН-кода, независимо от того, будет ли это осуществлено через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр банка. Об этом сообщили в самом "Ощадбанке".

Там отметили, что тарифы на обслуживание текущих счетов с платежными картами были пересмотрены в соответствии с решением продуктового комитета финансового учреждения.

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Какие тарифы изменят для корпоративных карт

Проверка остатка средств на счете через банкомат "Ощадбанка" с помощью NFC-модуля или обращение в контакт-центр (IVR, оператор, чат) обойдется в 5 грн.

Стоимость получения справки об обороте средств на счете будет стоить 150 грн.

Обновление ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или обращение в контакт-центр составит 15 грн.

Запрос на розыск и подтверждение перевода по каждой операции с картой Mastercard/Visa, которую клиент оспаривает и которая требует обращения банка к платежной системе, составит 900 грн.

Перевод средств безналичным способом на другие карты "Ощадбанка" по их реквизитам через банкоматы и терминалы обойдется в 0,5% от суммы перевода плюс дополнительные 3 грн.

Если же перевод осуществляется через терминал по произвольным реквизитам, комиссия составит 1% от суммы транзакции.

При этом размер комиссии составит не менее 10 грн, а ее верхний предел не будет превышать 1000 грн.

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Какие изменения ждут владельцев других карт

Проверка остатка средств на счете через банкомат "Ощадбанка" с помощью NFC-модуля будет стоить 5 грн.

Информация о стоимости выпуска и перевыпуска карт будет представлена более удобным способом во всех тарифных планах.

В рамках пакета "Мой счет" банк начнет выпуск нового вида карт MC Debit World – цвета тиффани.

"Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по любой причине и еще не доставлена в учреждение Ощадбанка не тарифицируется", – отметили в банке.

Напомним, ранее "Ощадбанк" изменил срок действия своих карт.

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