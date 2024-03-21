Верховная Рада улучшила соцзащиту военнослужащих: какой закон принят депутатами

Верховная Рада Украины проголосовала за проект Закона Украины №10313 "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" во втором чтении и целом.

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Этот законопроект направлен для совершенствования механизмов обеспечения прав военнослужащих и полицейских, в частности, на информационный доступ, медицинское обеспечение, отпуска, определение трудоспособности и другие аспекты, связанные с реализацией их прав.

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Один из заместителей Председателя Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк заявил, что новый закон предусматривает ряд важных изменений. В частности, для военнослужащих установлено право на лечение продолжительностью более полугода, а также упрощена процедура обращения в Пенсионный фонд для тех, кто достиг пенсионного возраста.

Кроме этого, отменен запрет на распространение информации, не являющейся государственной тайной, гарантирующей свободу слова для военнослужащих. Это важный шаг в обеспечении прав и свобод наших защитников.

Проект Закона был поддержан Верховной Радой и теперь ожидает подписи Президента Украины для его окончательного утверждения.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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